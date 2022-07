Eerste beeld James Webb-ruimtetelescoop geeft scherpe nieuwe kijk op heelal

Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een eerste kleurenafbeelding getoond die de nieuwe James Webb-ruimtetelescoop van de kosmos maakte. Het gaat om het "diepste" kijkje in het universum ooit. Ruimtevaartorganisaties NASA (VS), ESA (Europa) en CSA (Canada) publiceren morgen meer afbeeldingen.

Het beeld toont een deel van de ruimte, nog dichter bij het ontstaan van het universum en de randen van de kosmos dan ooit is waargenomen. Niet eerder keek de mensheid zo diep het universum in.

Te zien zijn extreem ver verwijderde sterrenstelsels, die zich op 4,6 miljard lichtjaar van de aarde bevinden. Het sterrenstelselcluster op de plaat, SMACS 0723, is op de lang belichte opname gedetailleerd in beeld gebracht.

De Amerikaanse president Biden zag de afbeelding als eerste op een briefing in het Witte Huis. "Deze beelden gaan de wereld eraan herinneren dat Amerika in staat is tot grote dingen. En ze gaan het Amerikaanse volk, in het bijzonder onze kinderen, eraan herinneren dat er niets is wat we niet kunnen", zou hij gereageerd hebben.