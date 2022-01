Ruimtetelescoop arriveert op bestemming, 1,5 miljoen kilometer van de aarde

De James Webb is de opvolger van de Hubble-telescoop en kostte bijna tien miljard euro. Hij is zo groot als een tennisveld en moest veertien jaar geleden eigenlijk al af zijn. Bij de bouw was veel vertraging.

Op Eerste Kerstdag ging hij de lucht in, opgevouwen in de neus van een Ariane 5-raket vanaf de Europese ruimtebasis in Frans-Guyana. De periode na de lancering was spannend voor wetenschappers. Ze waren vooral zenuwachtig over het uitvouwen van het hitteschild, dat zonder scheuren gespannen moest worden.

De James Webb gaat in het slechtste geval vijf jaar mee, maar mogelijk tien jaar of zelfs langer.

Een impressie van de reis, gemaakt door ESA: