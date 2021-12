Geslaagde lancering van ruimtetelescoop die vroegste sterren moet gaan zien

In Frans-Guyana is met succes de James Webb-ruimtetelescoop gelanceerd. Dat gebeurde met een Ariana 5-raket vanaf de Europese ruimtevaartbasis in Kourou.

De lancering was vanwege technische problemen en een straffe wind al een paar keer uitgesteld, maar vandaag waren de omstandigheden goed.

Zo zag de lancering eruit: