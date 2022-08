Vuelta-organisatie: bijna een miljoen mensen langs parcours

De afgelopen vier dagen bezochten bijna een miljoen mensen de Ronde van Spanje in Nederland. Dat schat de organisatie van La Vuelta Holanda, die de Spaanse wielerronde in Nederland organiseerde.

Bij de ploegenpresentatie in Utrecht, donderdagavond, telde de organisatie zo'n 12.500 toeschouwers. Een dag later bij de eerste etappe in Utrecht stonden zo'n 260.000 mensen langs het parcours en de tweede etappe van Den Bosch naar Utrecht trok zo'n 375.000 belangstellenden. De derde rit, met start en finish in Breda , werd vandaag door zo'n 350.000 toeschouwers bezocht. Volgens Vuelta-directeur Javier Guillén werd het evenement boven verwachting bezocht.

Hij noemt Nederland een plek "die fietsen ademt en die we in ons hart gesloten hebben". De warme reacties van het enthousiaste Nederlandse publiek waren geweldig, zegt Guillén. "We voelden ons thuis." De start van de Vuelta in Utrecht zou eigenlijk al in 2020 plaatsvinden, maar werd vanwege de coronapandemie uitgesteld met twee jaar.