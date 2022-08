EPA

NOS Nieuws • vandaag, 03:15 Ecuador onderschept megahoeveelheid coke bestemd voor haven Rotterdam

In Ecuador is een enorme hoeveelheid cocaïne onderschept, waarvan een deel als bestemming de haven in Rotterdam had. In totaal 3500 kilo cocaïne zat verstopt in twee vrachtwagens met bananen.

Een van die vrachtwagens werd op weg naar de havenstad Guayaquil onderzocht. In de truck zaten 92 kisten met in totaal 2300 pakjes cocaïne van een kilo per stuk.

In een tweede vrachtwagen in een havenstad elders in dezelfde regio werden 87 kisten met in totaal 1218 pakjes gevonden met het witte poeder. De drugs werden ontdekt door speurhonden. In beide gevallen is een aanhouding verricht.

Een dag eerder trof de politie in een woning in de kustplaats Manta ook een flinke hoeveelheid cocaïne aan. Het spul zat verstopt in 4800 tonijnblikjes, die voor de export bestemd waren.