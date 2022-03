Voortvluchtige drugsbaron opgepakt op Aruba

Een voortvluchtige leider van een internationale drugsbende is gisteren opgepakt, meldt het Openbaar Ministerie. De 53-jarige Piet W. vloog van Paramaribo in Suriname naar Aruba; hij werd aangehouden bij de paspoortcontrole op de Koningin Beatrix-luchthaven.

Na een tip over zijn reis naar Aruba, kon hij worden opgepakt door het Nederlandse politieteam FASTNL van de Landelijke Eenheid dat voortvluchtigen opspoort. De Surinaamse drugsbaron leidde volgens het OM een organisatie die "werd beschouwd als een multinational die wereldwijd opereerde".

1100 kilo coke

Hij werd in 2014 bij de rechtbank van Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar, daarvan moet hij er nog drie uitzitten. Hij ging in hoger beroep tegen het vonnis. In afwachting daarvan, werd zijn voorlopige hechtenis geschorst en ging hij ervandoor. Waarschijnlijk vluchtte hij toen naar Suriname. Later trok hij het hoger beroep weer in; daarmee werd de uitspraak van de rechtbank onherroepelijk.

De zoektocht naar de man werd in gang gezet, nadat er in 2010 meer dan duizend kilo cocaïne werd gevonden in een lading whisky in de Rotterdamse haven. Naar verwachting wordt hij binnenkort overgebracht naar Nederland om de rest van zijn straf uit te zitten.