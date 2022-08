Weer drugsvangsten in Caribisch gebied, 13 verdachten opgepakt

De kustwacht van het Caribisch Gebied heeft opnieuw grote drugsvangsten gedaan. In totaal is er bij acties woensdagochtend bijna 2900 kilo aan drugs in beslag genomen en zijn er dertien verdachten opgepakt, meldt de kustwacht. Afgelopen maandag en vorige week werden er ook al vele kilo's aan drugs onderschept.

Achtervolgingsactie op zee

Alle dertien verdachten zijn overgedragen aan de politie op Bonaire. De drugs zijn inmiddels vernietigd. In totaal is er dit jaar bijna 8500 kilo aan drugs onderschept in het Caribisch gebied. Dat is al fors meer dan in heel 2021, toen er 3300 kilo werd onderschept. Het recordjaar blijft 2019: de kustwacht nam toen ruim 11.000 kilo in bij acties op zee.