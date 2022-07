Drugssmokkelaar komt om bij actie Kustwacht in Caribisch gebied

Bij een actie van de Kustwacht in het Caribisch gebied is een drugssmokkelaar om het leven gekomen en zijn vier anderen opgepakt. De drugssmokkelaar zat aan boord van een verdachte boot, een zogeheten go-fast.

De snelle boot was onderschept door het marineschip Zr.Ms. Groningen. Toen de vijf inzittenden van de drugsboot door hadden dat ze in de gaten werden gehouden, gingen ze ervandoor. Ze gooiden tijdens hun vluchtpoging meerdere pakketten overboord. De Kustwacht vuurde meerdere kogels af in een poging de boot te stoppen, waarbij een van de inzittenden van de snelle boot om het leven kwam.