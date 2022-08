Flickr.com/Alan Wilson

NOS Nieuws • gisteren, 19:12 • Aangepast gisteren, 20:30 Toestel Ethiopian Airlines mist landing, 'piloten sliepen mogelijk'

Ethiopian Airlines doet onderzoek naar twee piloten die verzuimd hebben een vliegtuig op tijd aan de grond te zetten. Zolang het onderzoek loopt, zijn zij geschorst, meldt de luchtvaartmaatschappij vandaag.

Vlucht ET343 vanuit Khartoum in Sudan had in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba moeten landen, maar uit vluchtgegevens blijkt dat het toestel het vliegveld voorbij vloog. Het vliegtuig keerde even verderop om en landde uiteindelijk alsnog.

Volgens luchtvaartwebsite AV Herald waren de piloten in slaap gevallen en werden beide mannen wakker toen de automatische piloot een waarschuwing gaf. Dat bevestigt Ethiopian Airlines niet, maar de vliegmaatschappij geeft wel toe dat de luchtverkeersleiding tijdelijk niet kon communiceren met de piloten. Ethiopian Airlines zegt na het onderzoek te beslissen of "passende corrigerende maatregelen" nodig zijn.

Al vaker incidenten met vliegtuigen die te ver doorvliegen

Mocht blijken dat de piloten inderdaad de landing vergeten waren, dan is dat niet de eerste keer in de luchtvaartgeschiedenis. In 2009 vloog een toestel van Northwest Airlines ruim 160 kilometer te ver door in het Amerikaanse luchtruim, voordat het omkeerde en landde in Minneapolis. De piloten bleken afgeleid omdat ze hun persoonlijke laptops erbij hadden gepakt om elkaar een nieuw planningssysteem van hun luchtvaartmaatschappij te tonen.

En eind april van dit jaar zouden twee piloten van het Italiaanse ITA Airways in slaap zijn gevallen toen ze vanaf New York op weg waren naar Rome. Naast de piloot die een slaappauze had, was ook de andere piloot waarschijnlijk in slaap gevallen, meldt ABC.

De luchtverkeersleiding kon boven Frankrijk zo'n tien minuten lang geen contact krijgen met de bemanning. Volgens ABC werden gevechtsvliegtuigen in gereedheid gebracht om het toestel te begeleiden, maar werden die uiteindelijk aan de grond gehouden toen de bemanning van het ITA Airways-toestel uiteindelijk antwoord gaf.

Toestel van Ethiopian Airlines crashte in 2019

Ethiopian Airlines kwam in 2019 internationaal in het nieuws toen een Boeing 737 MAX van de luchtvaartmaatschappij neerstortte. Bij de vliegramp kwamen alle 157 inzittenden om het leven. Een van de oorzaken was een kapotte sensor waardoor een automatisch veiligheidssysteem de neus van het vliegtuig voortdurend omlaag duwde.

Dit defect was ook de reden van de crash van het Boeing 737 MAX-toestel van Lion Air in Indonesië. Als gevolg van het defect stonden alle 737 MAX-toestellen bijna twee jaar aan de grond. Inmiddels voldoet het toesteltype weer aan alle veiligheidseisen.