Reizigers sporen koffers op met tracker: 'Zo veel horrorverhalen gehoord'

Door de chaos op Schiphol lopen reizigers kans om zonder hun ingecheckte koffer aan te komen op plaats van bestemming. Sommigen hebben daarom een gps- of bluetooth-zendertje ingepakt, zodat ze hun verloren bagage in de gaten kunnen houden.

Bij aankomst op de luchthaven van Split in Kroatië werd al snel duidelijk dat de koffers van Susan de Jong (20) uit Winschoten en die van haar zes vriendinnen waren achtergebleven op Schiphol. "De band was aan het rollen, en er lagen maar twee koffers op. Via mijn AirTag zag ik dat mijn koffer nog op Schiphol lag."

Anderhalve dag later kreeg ze haar koffer alsnog. "Ik kon precies de locatie zien. Woensdag zag ik dat hij nog binnen lag op het vliegveld, gisteren zag ik dat hij naast een vliegtuig lag en werd ingeladen." De tracker gaf minstens elk uur een update, waardoor ze de reis van haar koffer op de voet kon volgen.

Bruiloft in Griekenland

De koffers van Anjali Mohabir (28) uit Delft en haar vriend bleven achter op het vliegveld in München, waar ze een overstap hadden onderweg naar Athene. "Daar waren we al bang voor. We hadden zoveel horrorverhalen gehoord over de chaos op Schiphol en andere vliegvelden."

Met de tracker op haar telefoon kon ze nauwkeurig in de gaten houden wanneer hun koffers aankwamen in Griekenland. "De luchtvaartmaatschappij konden we niet bereiken, terwijl we verder zouden reizen naar het eiland Naxos. Ook zijn we hier voor een bruiloft, waardoor we de koffers echt nodig hadden."

Een dag later zag ze plotseling beweging op haar telefoon: de eerste koffer was onderweg naar hun hotel. Een dag later werd ook de tweede koffer afgeleverd.

Vakantiegangers wisten van de zendertjes door de vele video's die rondgaan op sociale media. Susan en haar vriendinnen kwamen door TikTok op het idee. "We zagen mensen die hun koffer kwijt waren, maar die toch in de gaten konden houden door hun tracker."

Anjali hoorde van verschillende mensen om haar heen dat ze een tracker hadden gebruikt. "De bruiloft was ook een reden waarom we de tag per se wilden hebben." Ze zou het iedereen die op reis gaat aanraden. "Het gaf ons enige rust om te weten waar onze koffers precies waren."

Kofferchaos op Schiphol Passagiers die via Schiphol reizen, hebben het vast wel gezien: rondom de bagagebanden liggen grote hoeveelheden koffers opgestapeld in rekken of op de grond. Op de luchthaven is niet alleen een tekort aan beveiligingspersoneel, maar ook aan bagagepersoneel. Begin juli lagen er wel 16.000 koffers op de Schiphol, vertelden bagagemedewerkers van de luchthaven aan de NOS. Volgens Schiphol zijn de koffers inmiddels grotendeels weggewerkt. Vorige week liet een woordvoerder aan de NOS weten dat er nog 1500 lagen. Luchtvaartmaatschappijen zijn verantwoordelijk voor het nasturen van bagage.

Niet alleen op de heenweg, ook met de terugvlucht komen de koffers niet altijd mee. Maikel (30) uit Oisterwijk vloog na een week vakantie op Ibiza terug naar het Belgische Luik. Aangekomen op de luchthaven zag hij op zijn telefoon dat de tracker zich 1347 kilometer verderop bevond. Zijn koffer was achtergebleven op het Spaanse eiland.

"Mijn vrienden verklaarden me voor gek dat ik een tag in mijn koffer had gedaan", zegt Maikel. "Ik wilde weten wanneer mijn koffer op de band zou komen. Het was niet met het idee dat ik mijn koffer kwijt zou raken."

Volgens de luchtvaartmaatschappij kon het wel tot zes weken duren voordat zijn koffer zou aankomen. "Maar ik zag dat hij de volgende dag al in Luik was." Hij moest nog drie dagen wachten tot zijn koffer daadwerkelijk bij hem op de stoep stond. "Zo'n tracker is leuk, maar je kunt je bagage niet gaan halen op het vliegveld. Dus je moet alsnog wachten totdat de koffer naar je toe gebracht wordt."

