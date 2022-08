Finse premier laat drugstest doen na ophef over feestfilmpje

Correspondent Rolien Créton:

"Marin is populair in Finland en veel mensen vinden de ophef overdreven. Ze is een mens en een feestje moet kunnen, zeggen ze. Wat wel speelt, is wat de premier mag doen in haar vrije tijd. Hoe wild mag een feestje zijn en moet een premier altijd bereikbaar en beschikbaar zijn?

Het feestje was niet tijdens haar vakantie, maar in een weekend tussen twee werkweken door. Marin zegt zelf: 'Ik werk heel hard en besteed veel tijd aan mijn werk en heb daardoor recht op vrije tijd met vrienden'. Maar de vraag over hoe wild het er op zulke momenten aan toe gaat wordt wel gesteld.

Het is op dit moment onduidelijk of het gevolgen heeft voor haar positie. Eerst zal de uitslag van de drugstest afgewacht worden, al gaat men ervan uit dat daar niets gevonden wordt."