Reuters

NOS Nieuws • vandaag, 03:19 Feestfilmpje premier Marin leidt tot commotie in Finland

In Finland is ophef ontstaan over een filmpje waarin premier Sanna Marin dansend en zingend met vrienden op feestjes is te zien. Critici vinden het gedrag ongepast voor de regeringsleider, maar er zijn ook steunbetuigingen voor Marin.

Het filmpje dook aanvankelijk op een privé-account op Instagram op. Daarna raakten de beelden snel verspreid via sociale media en Finse sites.

Sanna Marin heeft inmiddels gereageerd op de ophef. De 36-jarige premier zegt het vervelend te vinden dat de beelden online zijn gekomen. Volgens haar is het filmpje een compilatie van twee feestjes van een paar weken geleden.

Ze is erop te zien met enkele bekende Finnen, onder wie een zangeres, een rapper en een tv-presentator:

0:45 Finse premier reageert op kritiek na feestfilmpje

De leider van nationalistische Finnenpartij, de grootste oppositiepartij in het Finse parlement, wil dat de premier op drugsgebruik wordt getest. Volgens sommigen zou een raptekst die in de video is te horen naar drugs kunnen verwijzen.

Marin zegt dat ze op de feestjes alleen alcohol heeft gedronken en wild heeft gefeest. Ze zegt tegen een Finse krant bereid te zijn een drugstest te ondergaan. "Ik heb niets te verbergen. Ik heb geen drugs gebruikt."

'Coolste premier van de wereld'

Marin maakte duidelijk dat ze naast haar werk en gezinsleven ook tijd met haar vrienden doorbrengt. "Net als veel mensen van mijn leeftijd." Ze zei ook het niet nodig te vinden daar iets aan te veranderen en dat ze hoopt dat dat wordt geaccepteerd.

Het is niet de eerste keer dat de Finse premier onder vuur ligt vanwege feestjes. Eerder kreeg ze kritiek voor feestjes in haar ambtswoning en in december ging ze naar een nachtclub in Helsinki nadat ze contact had gehad met iemand die positief was getest op het coronavirus.

De premier krijgt naast de kritiek ook bijval van veel Finnen, die vinden dat het normaal is voor een vrouw van haar leeftijd om met vrienden te feesten. Vorige week werd Marin door de Duitse krant Bild nog tot 'coolste premier van de wereld' uitgeroepen.