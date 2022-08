Explosies op de Krim, Rusland zegt drones te hebben neergehaald

Lokale bronnen van persbureau Reuters zeggen dat in de buurt van een militair vliegveld bij Sebastopol op de Krim zeker vier explosies zijn gehoord. Het lijkt erop dat die te maken hebben met een luchtaanval.

Volgens lokale autoriteiten is een drone neergehaald. Er zouden geen slachtoffers zijn gevallen en geen schade zijn aangericht.

Er zijn ook explosies gehoord bij Kertsj, op het meest oostelijke puntje van het door Rusland geannexeerde schiereiland. Ook daar is volgens de autoriteiten een drone neergehaald. De stad is van strategische betekenis omdat daar de brug ligt die het schiereiland via het spoor en de weg met Rusland verbindt.