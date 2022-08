Explosies op militair vliegveld van Russen op de Krim

Het militaire vliegveld ligt in Novofedorivka, vlak bij de Zwarte Zee. Een ooggetuige verklaarde tegen persbureau Reuters dat rond 15.30 uur (lokale tijd) zeker twaalf explosies te horen waren. Een half uur later volgde nog een hardere ontploffing. In de nabijgelegen stad Saki gingen de sirenes af.

Maar een hooggeplaatste anonieme bron binnen het Oekraïense leger zegt dat de Oekraïense strijdkrachten achter de aanval zitten. "Dit was een luchtmachtbasis vanwaar vliegtuigen regelmatig opstegen om aanvallen op onze troepen uit te voeren in het zuiden", zegt de bron tegen The New York Times. De ingewijde zegt dat een wapen van Oekraïense makelij werd gebruikt.