'Gedetineerden niet op verlof door lange wachttijden'

Het probleem is ontstaan door een aanscherping van de regels voor verloven in november 2021. Het doel was beter in beeld te krijgen of gedetineerden die in een forensische kliniek zitten al toe zijn aan verlof. De roep om strengere regels ontstond toen bleek dat Michael P., die in zo'n kliniek zat, tijdens een verlof in 2017 de moord op Anne Faber kon plegen.