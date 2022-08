Defense for Children International - Palestine | Facebook

NOS Nieuws • gisteren, 21:22 Israël valt kantoren van Palestijnse organisaties binnen, VN kritisch

Israëlische militairen zijn de kantoren binnengevallen van zeven Palestijnse ngo's die Israël als terreurorganisatie heeft bestempeld. Ze verzegelden ingangen en verklaarden dat de kantoren gesloten zijn.

Israëlische troepen "kwamen, bliezen de deur op, gingen naar binnen en rommelden met de dossiers", zegt Shawan Jabarin tegen persbureau AP. Hij is directeur van al-Haq, waarvan het kantoor in Ramallah op de bezette Westelijke Jordaanoever werd binnengevallen. Palestijnse ooggetuigen en functionarissen zeggen dat computers en andere apparatuur in beslag werden genomen.

Israël beweert dat de maatschappelijke organisaties banden hebben met het linkse Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP), wat de ngo's zelf ontkennen. Die militante groep is ook door de Europese Unie als terroristische organisatie aangemerkt.

Westerse steun

Nederland en acht andere EU-landen blijven met de Palestijnse organisaties samenwerken, schreven ze vorige maand nadat Israël die buiten de wet had gesteld. De EU-landen hebben geen bewijs van Israël ontvangen dat "een herziening van ons beleid zou rechtvaardigen".

Een paar uur na de invallen bezochten westerse diplomaten het kantoor van al-Haq om steun te betuigen. "We uiten onze solidariteit met onze partners, die we al jarenlang steunen", zegt de EU-vertegenwoordiger in de Palestijnse gebieden. Volgens hem is het mensenrechtenwerk van de groepen "essentieel".

De meeste van de groeperingen documenteren mogelijke mensenrechtenschendingen door Israël en de Palestijnse Autoriteit. Het Palestijnse bestuur staat niet achter de actie van Israël, die wordt omschreven als een "gevaarlijke escalatie en een poging om de stem van waarheid en gerechtigheid het zwijgen op te leggen".

'Lijkt totaal arbitrair'

Het Israëlische ministerie van Defensie herhaalde gisteren de claim dat de groepen "opereren onder het mom van humanitaire activiteiten om de doelen van het PFLP te bevorderen, deze terroristische organisatie te versterken en mensen te rekruteren."

Het mensenrechtenbureau van de VN is kritisch. "Israëlische autoriteiten hebben de Verenigde Naties geen geloofwaardig bewijs geleverd dat deze verklaringen rechtvaardigt", zegt de VN over het bestempelen van de Palestijnse organisaties als terroristisch. "De sluitingen lijken dan ook totaal arbitrair." Israël had de VN wel toegezegd met bewijs te komen, zegt het mensenrechtenkantoor.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat Israël de VS verzekerd heeft dat er meer informatie komt over de aanleiding voor de acties.