Israël bestempelt zes Palestijnse ngo's als terroristisch

Israel heeft zes Palestijnse organisaties bestempeld als terreurorganisatie. Daardoor kan Israël hun kantoren doorzoeken, bezittingen in beslag nemen, medewerkers arresteren en steunbetuigingen aan de groepen verbieden, zeggen Amnesty International en Human Rights Watch.

Volgens Israël hebben de organisaties banden met het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP), een beweging die in veel westerse landen op de terreurlijst staat. De groeperingen staan volgens Israël in feite onder controle van PFLP-leiders.

De niet-gouvernementele organisaties (ngo's) zouden terrorisme financieren en volgens Israël "grote sommen geld" hebben ontvangen van Europese landen en internationale organisaties.

Subsidie

Onder de organisaties die door Israël op de terrorismelijst zijn geplaatst zijn Addameer, Defense for Children International-Palestina en Al-Haq. Laatstgenoemde groep kreeg in het verleden van Nederland subsidie.

Ook de UAWC (Union of Agricultural Work Committees) staat op de lijst. Nederland stopte vorig jaar zomer tijdelijk met het verlenen van subsidie aan deze organisatie, omdat die twee terreurverdachten in dienst had. Of de UAWC inmiddels weer subsidie krijgt, is niet duidelijk.

Veroordeling

De organisaties weerspreken de beschuldigingen van Israël en zien het als "een poging om de Palestijnse burgerbeweging" te elimineren. De VN-mensenrechtenorganisatie in de Palestijnse gebieden zegt dat ze "gealarmeerd" is door de bekendmaking.

Human Rights Watch en Amnesty International hebben de stap veroordeeld. "Dit vreselijke en onjuiste besluit is een aanval van de Israëlische regering op de internationale mensenrechtenbeweging", zeggen beide organisaties.

De directeur van Al-Haq spreekt van een gevaarlijke ontwikkeling, melden Palestijnse media. Hij zegt dat het een tactiek is van Israël om de organisaties te stoppen en hun financiële bronnen te laten opdrogen.

De Verenigde Staten zeggen niet van tevoren op de hoogte gesteld te zijn door Israël. Minister Price van Buitenlandse Zaken zegt dat de VS "zijn Israëlische partners" zal inschakelen voor meer informatie.