EU-landen willen zes Palestijnse organisaties niet op zwarte lijst zetten

Nederland en acht andere EU-landen blijven samenwerken met Palestijnse burgerrechtengroepen die vorig jaar door Israël als terroristisch zijn bestempeld. "Er is geen substantiële informatie van Israël ontvangen die een herziening van ons beleid zou rechtvaardigen", schrijven ze in een gezamenlijke verklaring. Pas als dat bewijs er is, willen de negen landen hun beleid aanpassen.