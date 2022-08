ANP

NOS Nieuws • vandaag, 11:34 Waterstand Rijn daalt naar laagste niveau ooit gemeten: 6,48 meter boven NAP

De Rijn bij Lobith heeft de laagste waterstand ooit gemeten bereikt. Uit gegevens van Rijkswaterstaat blijkt dat het water momenteel op 6,48 meter boven NAP staat. Het laagste peil stond tot nu toe op 6,49 meter, gemeten op 29 oktober 2018.

Het is bijzonder dat het water in de zomer zo laag staat. Het gemiddelde voor deze tijd van het jaar is 8,70 meter boven NAP.

Ook de hoeveelheid water die bij Lobith het land binnenkomt, is verder gedaald. Eergisteren was dat nog iets onder de 700 m3/s, nu is dat gedaald tot minder dan 680 m3/s.

Regen

De verwachting is wel dat het peil langzaam weer zal stijgen als gevolg van regen in het stroomgebied van de Rijn, hoewel het na zaterdag weer droger wordt.

Het grootste deel van de Rijn stroomt door Duitsland, 695 kilometer. Het Zwitserse deel van de Rijn is 376 kilometer lang en in Nederland is dat 161 kilometer.