ANP

NOS Nieuws • vandaag, 08:48 'Jan modaal staat er slechter voor op woningmarkt dan ooit'

Wie als alleenstaande met een modaal inkomen op zoek is naar een koophuis kan het in vrijwel heel Nederland wel vergeten. Volgens hypotheekadviseur De Hypotheker is slechts één procent van het complete huizenaanbod in Nederland bereikbaar voor deze groep mensen. Dat was vorig jaar nog 3,3 procent en in 2020 4,7 procent.

Grootste oorzaak is de stijging van de hypotheekrente in het eerste half jaar van 2022. Vorig jaar kon iemand met een modaal inkomen (38.000 euro per jaar) nog een hypotheek krijgen van 188.000 euro. Maar dat is nu nog maar 171.000 euro, bij de huidige marktrente van 3,6 procent.

De situatie in de provincies Flevoland, Noord-Brabant en Utrecht is het meest nijpend. In Limburg, Groningen en Zeeland zijn de kansen op een koophuis iets groter, maar nog altijd minimaal.

De situatie voor tweeverdieners is iets beter, maar verslechtert ook. Wie samen een inkomen heeft van 65.000 euro, kan dit jaar 304.000 euro lenen. Vorig jaar was dat nog 344.000 euro. Daarmee is volgens De Hypotheker 20 procent van het woningaanbod bereikbaar. Vorig jaar was dat nog 36 procent.

Nul aanbod in grote steden

"Het ziet er niet best uit", zegt commercieel directeur Menno Luiten van De Hypotheker in het NOS Radio 1 Journaal. "Jan modaal staat er slechter voor dan ooit." Singles kunnen het bijvoorbeeld helemaal vergeten in drie van de vier grote steden. Daar is er voor deze groep helemaal geen aanbod meer. "In Den Haag, Amsterdam en Utrecht is het aanbod nul", zegt Luiten. "Rotterdam scoort iets beter, maar daar is het ook maar een half procent."

Luiten denkt niet dat de hypotheekrente de komende tijd nog heel veel verder zal stijgen. "Op basis van de informatie die wij op dit moment hebben, zien we dat bij met name de langere rentevaste periodes de ergste stijging er nu wel uit is. Sinds een maand zien we dat de geldverstrekkers de rente op met name de langere periodes ietsjes aan het verlagen zijn. Maar hoe dat na de toekomst en komende maanden eruit gaat zien, daar is geen peil op te trekken."

Minder bouwvergunningen

De meeste woningzoekenden profiteren dus niet van de zeer voorzichtige afkoeling van de woningmarkt en de toename van het aantal te koop staande woningen. Ook zijn er steeds meer berichten van huizenkopers die niet meer enorm hoeven overbieden bij de aankoop van een huis.

Of de situatie voor starters de komende jaren zal verbeteren is maar zeer de vraag, want naast de hoge hypotheekrente is ook sprake van een groot woningtekort. Het CBS meldt vanochtend dat er in het tweede kwartaal van dit jaar voor 15.200 huizen een bouwvergunning werd afgegeven, 27 procent minder dan in het tweede kwartaal van vorig jaar.

Het Rijk heeft vorig jaar en dit jaar een miljard toegezegd aan gemeenten om meer huizen te laten bouwen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken levert die zogeheten woningbouwimpuls bijna 140.000 huizen op. Maar de Rekenkamer was eind juni kritisch en stelde dat het niet aan te tonen is dat het geld ook heeft geleid tot meer woningen.