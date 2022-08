ANP

NOS Nieuws • vandaag, 14:33 • Aangepast vandaag, 15:07 Tien jaar na aardbeving in Huizinge gebeurt er 'nog steeds niet genoeg'

Vandaag is het tien jaar geleden dat het Groningse dorp Huizinge werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 3,6, de zwaarste beving ooit gemeten in de provincie Groningen. Om aandacht te vragen voor de problemen als gevolg van de gaswinning, voeren de Groningers vanaf vandaag een maand lang actie.

De actiemaand is een initiatief van de actiegroepen Groninger Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging en begint met een protestwandeling van Huizinge naar Groningen. De wandeling bestaat uit verschillende etappes en eindigt rond 16.00 uur op de Grote Markt.

Komende maand zijn in de provincie Groningen verschillende themabijeenkomsten, zoals over cultureel erfgoed, gezondheid en jongeren. De actievoerders sluiten de actiemaand op 16 september af met de presentatie van een eisenlijst aan de beleidsmakers.

Het gasveld in Groningen werd ontdekt in 1959, waarna de productie in 1963 begon. De winning van aardgas leidde echter tot bodemdaling, die weer aardbevingen veroorzaakte. Om die reden besloot het kabinet-Rutte III in 2018 dat uiterlijk in 2030 een einde moest komen aan de gaswinning in Groningen. Een jaar later besloot de Tweede Kamer tot een parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen en de gevolgen daarvan. De parlementaire enquête ging vorig jaar februari van start. Het onderzoeksrapport verschijnt naar verwachting in februari 2023.

De aardbeving in Huizinge leidde tien jaar geleden tot een grote landelijke discussie over gaswinning in Groningen. Bovendien kwam er een regeling voor de schade aan gebouwen. Toch zijn de problemen in Groningen nog steeds enorm groot, zei Merel Jonkheid van de Groninger Bodem Beweging in het NOS Radio 1 Journaal. "De versterkingsoperatie loopt ver achter op schema: naar schatting zijn 13.000 huizen onveilig."

De actiegroepen willen dat de gaswinning in Groningen zo snel mogelijk stopt. "De winning is al fors afgebouwd, maar het gasveld is nog steeds niet gesloten", aldus Jonkheid. Ook willen de actievoerders dat er een ruimhartige vergoeding voor fysieke schade komt en dat de versterkingsoperatie zo snel mogelijk wordt afgerond.

ANP Deelnemers aan de protestwandeling van Middelstum naar Groningen in gesprek

Anneke de Jong uit Ten Boer, een dorp in de buurt van Huizinge, vindt de actiemaand enorm belangrijk. "Den Haag heeft niet van de bevingen geleerd", zegt zij. "Er gebeurt nog steeds niet genoeg."

Tijdens de beving tien jaar geleden waren De Jong en haar vriend toevallig in Amsterdam, maar van de buren kregen zij berichtjes dat er scheuren in hun huis waren gekomen. "Toen zijn we heel hard naar huis gereden." Het was de eerste keer dat de aardbevingsschade bij het huis van De Jong goed zichtbaar was. "Boven de voordeur, het keukenraam en de garagedeur zaten scheuren."

De woning moest worden gesloopt omdat die bij een zware beving niet zou blijven staan, net als dertig andere woningen in dezelfde straat. Twee jaar en drie maanden brachten De Jong en haar gezin door in een tijdelijke woning. Nu wonen zij een half jaar in een nieuwbouwhuis, dat werd gebouwd op dezelfde plek als hun oude woning.

Ons leven heeft zo'n zeven jaar in het teken van de ellende door de bevingen gestaan. Anneke de Jong, gedupeerde uit Ten Boer

Bij de vraag hoe zij de afgelopen tien jaar heeft ervaren, schiet De Jong vol. "Ons leven heeft zo'n zeven jaar in het teken van de ellende door de bevingen gestaan." Bij een voorbijrijdende vrachtwagen of een duw tegen de tafel was er steeds weer de angst voor een nieuwe beving. Ook de vele vergaderingen hebben er volgens De Jong ingehakt. "Het getouwtrek en steeds maar opkomen voor je recht."

De Jong is naar eigen zeggen "doodmoe". Nu ze in haar nieuwe huis woont, is er eindelijk tijd om bij te komen. Vandaag, tien jaar na de aardbeving bij Huizinge, vermijdt De Jong het nieuws. "Het rakelt te veel op." Om die reden besloot ze ook om vandaag niet mee te lopen met de protestwandeling.

Tegelijkertijd voelt ze zich schuldig. "Ik wil niet de indruk wekken dat ik niet meer strijdbaar ben, nu ik een nieuw huis heb." Om zich heen ziet ze veel Groningers die nog op een nieuwe woning wachten. "Het zijn schrijnende gevallen. Ik wil dat mijn provinciegenoten niet worden vergeten."