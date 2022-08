Onbekende stof in Maaswater blijkt niet schadelijk, overleg over drinkwater

De onbekende stof in de Maas, waardoor de rivier tijdelijk niet meer voor drinkwater kon worden gebruikt, blijkt niet gevaarlijk te zijn. Het gaat om een natuurlijke stof die door bepaalde algen en planten wordt aangemaakt, meldt Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) na onderzoek. De stof is niet schadelijk voor de gezondheid.

Vanaf mei stopte WML uit voorzorg een paar keer met het halen van drinkwater uit de rivier, omdat toen nog niet duidelijk was om wat voor een stof het ging. Ook was het al die tijd niet duidelijk of de stof schadelijk is of niet.