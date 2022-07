In samenwerking met L1mburg NOS Nieuws • vandaag, 11:08 Tijdelijk geen drinkwater uit de Maas om onbekende stof in water

Waterleidingmaatschappij Limburg WML stopt tijdelijk met het halen van drinkwater uit de Maas. Er is een onbekende stof in het water aangetroffen.

Inwoners van grote delen van Midden- en Noord-Limburg zijn er vandaag over ingelicht, meldt 1Limburg. In die gebieden komt normaal gesproken Maaswater uit de kraan. In het zuiden van Limburg wordt het drinkwater alleen gehaald uit grondwater. De komende tijd krijgt ook de rest van de provincie diep grondwater uit de kraan.

Volgens WML blijft de kwaliteit van het kraanwater in het midden en noorden van Limburg heel goed. De samenstelling verandert wel. Het water is harder. Gebruikers kunnen merken dat er meer kalkaanslag is op bijvoorbeeld glaswerk, kranen of douchewanden.

Om welke stof het gaat, wordt onderzocht in het waterlab van WML. Hoelang er geen water uit de Maas gehaald kan worden, is niet te zeggen. Eerst wordt bekeken om wat voor stof het gaat. Als de stof dan schadelijk blijkt en nog steeds in het water zit, zal die er eerst uit moeten.