NOS Nieuws • gisteren, 22:25 Man die met brandende fakkel bij huis van Kaag stond opnieuw opgepakt

De man die begin dit jaar werd veroordeeld tot een half jaar cel omdat hij met een brandende fakkel bij het huis van D66-leider Sigrid Kaag stond, is opnieuw vastgezet. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van Het Parool.

De Amsterdammer Max van der B. had nog niet zijn volledige straf uitgezeten toen hij in juni vrijkwam. Hij werd geschorst in afwachting van zijn hoger beroep. Aan zijn vrijlating zaten voorwaarden verbonden, maar daar heeft hij zich meermaals niet aan gehouden, zegt het OM zonder dat toe te lichten. Daarom is hij vorige week opnieuw opgepakt.

Kort na zijn vrijlating liet de 29-jarige man in een video weten niet met zijn "activisme" te stoppen. In een van zijn andere video's suggereerde hij dat hij zich op dat moment niet hield aan de voorwaarden. "Ik hoor nu eigenlijk thuis te zijn", zei hij volgens Het Parool in die video.

Verder demonstreerde hij nog op verschillende plekken in Amsterdam. Ook ging hij naar een Amsterdams hotel toen hij had gehoord dat de directeur van het World Economic Forum, Klaus Schwab, daar zou verblijven. Op het Mediapark in Hilversum ging hij op zoek naar Nieuwsuur-journalist Rudy Bouma, die veel verslag doet over complottheorieën en nepnieuws.

Dreigende teksten

Van der B. schreeuwde in januari met een fakkel in zijn hand dreigende teksten bij de woning van Kaag. Zij deed aangifte tegen hem vanwege de intimiderende en bedreigende situatie. Eerder had de man ook voor de deur gestaan bij toenmalig coronaminister Hugo de Jonge. Hij was een vaste demonstrant bij betogingen tegen het coronabeleid.

Bij zijn veroordeling begin dit jaar kreeg de Amsterdammer behalve een celstraf ook een verbod opgelegd om in de buurt te komen van Kaags huis en van iemand anders die hij had belaagd.