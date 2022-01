Man die met fakkel bij huis van Sigrid Kaag stond gaat in hoger beroep

De man die vorige week een half jaar cel kreeg omdat hij met een brandende fakkel bij het huis van Sigrid Kaag stond, gaat in hoger beroep.

Volgens de advocaat van de Amsterdammer is het niet onomstotelijk bewezen dat er sprake was van bedreiging. En als het wel bedreiging zou zijn, vindt hij de straf van zes maanden te hoog.

De 29-jarige Max van den B. stond begin deze maand met een fakkel in zijn hand bij de woning van D66-leider Kaag. Hij riep daarbij bedreigende teksten. Kaag deed aangifte tegen hem vanwege de intimiderende en bedreigende situatie.

De man werd eerder meerdere keren aangehouden voor andere verschillende strafbare feiten. Een week eerder stond hij voor het huis van toenmalig demissionair minister Hugo de Jonge.

Signaal afgeven

Volgens de rechter was Kaag geen willekeurig doelwit. "U moest haar hebben vanwege haar rol in de politiek, vanwege haar ideeën waarmee u het niet eens bent. Maar dit is niet de manier. Als je het niet eens bent met de ideeën van een politicus, dan stem je op iemand anders of laat je je afkeuring op een vreedzame manier blijken."

De rechter wilde met de straf een signaal voor anderen afgeven: "Die denken dat er een strijd met de overheid moet worden gevoerd. Dat mag je denken, maar duidelijk moet zijn dat geweld en dreigen met geweld ontoelaatbaar is."

De straf viel lager uit dan de eis van negen maanden van het Openbaar Ministerie.