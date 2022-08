Agent vervolgd die vrouw in Eindhoven van dichtbij bespoot met waterkanon

In samenwerking met

Het Openbaar Ministerie vervolgt een agent voor mishandeling tijdens de avondklokrellen vorig jaar januari in Eindhoven. De vrouw spoot met een waterkanon een andere vrouw omver, die daardoor gewond raakte. Volgens justitie was het optreden niet proportioneel, zo is het oordeel na onderzoek door de Rijksrecherche.