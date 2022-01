'Avondklokrellen hebben politiewerk blijvend veranderd'

Standaard de mobiele eenheid in de startblokken en speciaal mensen in dienst die online oproepen tot rellen vroeg oppikken. De avondklokrellen in Eindhoven een jaar geleden hebben van alles veranderd in het werk van de politie, vertelt politiechef Wilbert Paulissen in een terugblik aan Omroep Brabant.

Een van die veranderingen is dat iedere politie-eenheid standaard mobiele eenheid (ME) paraat heeft. "Als er nu iets gebeurt, kunnen mensen snel met ME-voertuigen en uitrusting ter plaatse zijn. Voorheen deden we dat alleen als er ergens iets dreigde, zoals in Eindhoven. Dan ging je je daar op voorbereiden." Gebeurde er plotseling iets, dan moesten ze van huis komen en snel naar het politiebureau om zich om te kleden.

De leden van de ME zijn getraind en goed voorbereid op heftige situaties. Maar de avondklokrellen waarvan beelden zich snel over het internet verspreidden hebben ook op hen een grote impact gehad. "Steeds meer ME'ers schermen hun gezicht af tijdens optredens." Dat komt doordat relschoppers regelmatig beelden delen en kijken of ze kunnen ontdekken waar ME'ers en leden van aanhoudingseenheden wonen, aldus de politiechef.

Daarnaast worden er nu speciaal mensen ingezet die online oproepen tot ongeregeldheden sneller oppikken. "We zien dat rellen zich veel sneller ontwikkelen door oproepen op internet. We hebben nu mensen die daar toegewijd mee bezig zijn en hebben zelfs vrijwilligers in dienst genomen. Zo proberen we een beeld te krijgen van wat ons te wachten staat."

Positieve wending relschopper

Voormalig relschopper Dennis Kaal (26) heeft zijn leven na de avondklokrellen gebeterd. Hij moest vier maanden de cel in en een geldboete betalen, omdat hij meedeed aan plunderingen en filmde hoe jongeren stenen gooiden naar de ramen in het station, hoe een supermarkt geplunderd werd en hoe een wagen van spoorbeheerder ProRial werd vernield.