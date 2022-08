Japan herdenkt capitulatie WO II zonder excuses, kritiek over tempelbezoek

De NOS doet vanavond rechtstreeks verslag van de Nederlandse herdenking op NPO 1, NPO 1 Extra (tv-kanaal 81) en NOS.nl vanaf 19.00 uur. Toespraken zijn er onder meer van Thom de Graaf, voorzitter van de Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945 en acteur Beau Schneider, zoon van de eerder dit jaar overleden acteur Eric Schneider die tijdens de oorlog in een Japans interneringskamp gevangen zat.

De herdenking is dit jaar voor het eerst in de vooravond in plaats van in de middag. De organisatie hoopt op deze manier meer mensen te bereiken. Voor het eerst sinds de coronaperiode is er ook weer veel publiek aanwezig.