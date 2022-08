ANP

NOS Nieuws • vandaag, 05:37 'Kinderen niet belasten met wat ik in kamp in Indië heb meegemaakt'

Bij het Indisch Monument in Den Haag worden vanavond tijdens de Nationale Herdenking 15 augustus 1945 alle slachtoffers herdacht van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. Op die datum capituleerde Japan en daarmee was in alle werelddelen het einde van de Tweede Wereldoorlog een feit.

In Nederland leven zo'n twee miljoen mensen die een band hebben met voormalig Nederlands-Indië. Onder hen is de steeds kleiner wordende groep mensen die de Japanse bezetting zelf heeft meegemaakt. Praten over wat ze destijds in de interneringskampen hebben doorstaan, is voor velen nog steeds moeilijk.

De NOS doet rechtstreeks verslag van de herdenking op NPO 1, NPO 1 Extra (tv-kanaal 81) en NOS.nl vanaf 19.00 uur. Toespraken zijn er onder meer van Thom de Graaf, voorzitter van de Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945 en acteur Beau Schneider, zoon van de eerder dit jaar overleden acteur Eric Schneider die tijdens de oorlog in een Japans interneringskamp gevangen zat. De herdenking is dit jaar voor het eerst in de vooravond in plaats van in de middag. De organisatie hoopt op deze manier meer mensen te bereiken. Voor het eerst sinds de coronaperiode is er ook weer veel publiek aanwezig.

Ook Tine Ronkes (93) praat niet graag over de oorlog. Elke maand bezoekt ze de Indische eettafel, georganiseerd door stichting Pelita, waar ze andere Indische mensen ontmoet. Met hen voelt ze een diepe verbondenheid -"het is toch een soort familie"- maar over wat ze moest doorstaan in de oorlog praat ze nauwelijks. "Ik heb ook mijn kinderen nooit verteld wat ik heb meegemaakt. Ik wil ze daar niet mee belasten", zegt ze.

15 augustus is een belangrijke dag voor haar, waarop ze vooral terugdenkt aan de enorme opluchting die ze destijds voelde dat de oorlog voorbij was. "Eindelijk viel alles van me af, we waren bevrijd. Ik ben daar zo dankbaar voor."

'Liever vergeten'

Tine was 14 jaar toen de oorlog uitbrak. Samen met haar moeder en zes zussen zat ze in een Japans interneringskamp op Soerabaya. Ze was er getuige van hoe gewelddadig de Japanse bezetter optrad in het kamp. Ook was er altijd de angst dat zij en haar zussen meegenomen zouden worden om verplicht in een Japans bordeel te werken. "Mijn moeder liet ons altijd verstoppen. Gelukkig zijn we nooit gevonden."

Haar vader, die actief was in het verzet, werd tijdens de oorlog gemarteld. Toen ze hem na de oorlog terugzag, zat hij helemaal in het verband. En al wil ze die nare beelden het liefst vergeten, ze komen toch regelmatig terug.

In deze video vertelt Tine wat ze meemaakte tijdens de Japanse bezetting en waarom ze het moeilijk vindt om erover te praten.

2:13 'Ik heb mijn kinderen nooit iets verteld over de oorlog'

Steeds meer jongeren in Nederland met Indische roots zijn op zoek naar kennis over hun achtergrond. NOS Stories maakte onderstaande video over wat zich afspeelde in Nederlands-Indië en over het zwijgen waar Indische jongeren soms tegenaan lopen.

Japanse bezetting van Nederlands-Indië In 1942, nu tachtig jaar geleden, wordt Nederlands-Indië bezet door Japan, bondgenoot van Hitler-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Japan wil een groot Aziatisch rijk verwezenlijken. De Nederlanders en andere Europeanen worden onder erbarmelijke omstandigheden opgesloten in kampen. Krijgsgevangenen moeten zware dwangarbeid verrichten. De meeste Indische Nederlanders mogen buiten de kampen blijven, maar daar is het leven soms nog slechter. Ook de oorspronkelijke bevolking wordt ingezet voor dwangarbeid. Vele duizenden Indonesiërs komen daarbij om. In augustus 1945 dwingt de VS Japan met twee atoombommen op Hiroshima en Nagasaki tot overgave. Indonesië verklaart zich kort daarna onafhankelijk, maar Nederland wil de kolonie niet opgeven. Na jaren van bloedige strijd en oorlog erkent Nederland onder internationale druk in 1949 de Indonesische onafhankelijkheid.