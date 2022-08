Wekdienst 15/8: Herdenking slachtoffers WO II Nederlands-Indië • Remkes praat met natuurorganisaties over stikstofbeleid

Zon en wolken wisselen elkaar vandaag af. In de ochtend valt plaatselijk een klein buitje, met later op de dag lokaal een onweersbui. Het wordt 25 tot 29 graden, maar met een wat hogere luchtvochtigheid voelt het warmer aan.

Wat kun je vandaag verwachten?

Wat heb je gemist?

Deze mensen hebben voor de Nederlandse overheid gewerkt, bijvoorbeeld als tolk of beveiliger. Ze zijn in Afghanistan of een buurland en verkeren vaak in gevaarlijke omstandigheden. De Taliban zijn sinds 15 augustus 2021 weer aan de macht in Afghanistan.

Het kabinet wil alle achtergebleven Afghanen uiterlijk in september hebben overgebracht naar Nederland, schreef minister Hoekstra (Buitenlandse Zaken) vorige maand aan de Tweede Kamer. Of die deadline wordt gehaald, kan een woordvoerder niet zeggen tegen Trouw.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit...

Het loopt storm bij de Trump-store in de Verenigde Staten. In de winkel verkopen ze enkel en alleen spullen voor fans van de oud-president. De populariteit is sinds de FBI-inval in Trumps villa in Mar-a-Lago gegroeid, en de verwachting is dat het alleen maar zal toenemen: