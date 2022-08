NOS Nieuws • gisteren, 23:27 Franse politie arresteert man (25) die met hoofd van vader rondliep

In de buurt van de Franse stad Lyon is een 25-jarige man opgepakt die met het hoofd van zijn vader over een parkeerplaats rondliep. De politie heeft de verdachte ter plaatse ingerekend.

Omstreeks 02.00 uur afgelopen nacht meldden agenten uit de gemeente Saint-Priest aan de nationale politie dat op een parkeerplaats een lichaam was aangetroffen. Toen agenten van de nationale politie als versterking ter plaatse kwamen, troffen zij niet ver van het lichaam de 25-jarige man aan, schrijven Franse media. Hij liep rond met een keukenmes in zijn ene hand en het hoofd in de andere.

Overmatig drank- en drugsgebruik

Volgens het Openbaar Ministerie heeft de twintiger van Marokkaanse afkomst zijn 60-jarige vader met het keukenmes om het leven gebracht. De man verzette zich tegen zijn aanhouding en haalde met het mes uit naar de agenten, maar die wisten hem te overmeesteren. Bij zijn aanhouding riep hij "Allahoe akbar", Arabisch voor "God is groot". De verdachte is een bekende van de politie vanwege familieruzies en overmatig drank- en drugsgebruik.

Volgens Franse media is er ook in dit geval vermoedelijk sprake geweest van een familieconflict en was er geen sprake van radicalisering. De burgemeester van Saint-Priest schrijft op Facebook dat hij geschokt is over dit "afschuwelijke familiedrama".