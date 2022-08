Vechtpartij bij aanmeldcentrum Ter Apel, weer moeten mensen buiten slapen

Voor het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is zondagmiddag een vechtpartij geweest. Bij de hekken zijn twee groepen slaags geraakt. De politie kwam tussenbeide, maar heeft niemand gearresteerd.

Wie er betrokken was bij de ongeregeldheden is onduidelijk. De politie verwijst voor commentaar naar het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, maar een woordvoerder van het COA naar de politie, omdat het incident "buiten onze locatie plaatsvond". Ook vorig weekend was er een vechtpartij voor de hekken van het asielzoekerscentrum.