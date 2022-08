Meerdere gewonden bij grote vechtpartij voor aanmeldcentrum Ter Apel

Tientallen mensen zijn met elkaar op de vuist gegaan voor de hekken van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een persoon is naar het ziekenhuis gebracht met een steekwond. Hij was aanspreekbaar, zegt de politie.

Na de melding van de vechtpartij, rond 17.00 uur, begaven meerdere politieauto's en ambulances zich naar het aanmeldcentrum. Volgens de politie was de situatie snel onder controle na aankomst van de agenten bij het plein voor het aanmeldcentrum. Er is nog niemand aangehouden, maar de politie sluit niet uit dat dit alsnog gebeurt.

De aanleiding voor de vechtpartij is niet duidelijk. Ook is volgens de politie niet bekend wie bij de vechtpartij betrokken waren. Een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers zegt dat er voor het hek vaak mensen staan die wachten op hun beurt om zich te melden. Maar op die plek zijn ook mensen te vinden die al in het azc verblijven. De kans dat een aantal van hen bij de vechtpartij betrokken was noemt de woordvoerder daarom aannemelijk.