ANP

NOS Nieuws • vandaag, 08:05 IND-baas: vaker voordeel van twijfel voor asielzoekers

Asielzoekers krijgen in de toekomst mogelijk vaker het voordeel van de twijfel bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Dat zegt Rhodia Maas, de nieuwe directeur-generaal van de IND in een interview met Trouw.

Het is in asielzaken vaak lastig en tijdrovend om een besluit te nemen. "Misschien moeten we eerder zeggen: we geven het voordeel van de twijfel", zegt Maas. "We kunnen niet gaan sjoemelen in het proces, natuurlijk niet. Maar dit gesprek moeten we met elkaar voeren."

Vorige maand wachtte een derde van de asielzoekers langer dan de wettelijke termijn van zes maanden op een oordeel. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al maanden overvol, waardoor asielzoekers nachten buiten moesten doorbrengen.

Steeds andere prioriteiten

Rhodia Maas zegt dat de eerste registratie vaak nog wel goed gaat, maar dat het daarna stokt. Een van de oorzaken is het personeelstekort bij de IND. Ook de ingewikkelde wet- en regelgeving speelt een rol.

Er komen elke keer andere prioriteiten tussendoor, zegt Maas. "Ik denk dat we te lang gezegd hebben: 'Oh, de politiek wil dat? Dan gaan wij het oplossen. Dat is die hands-on mentaliteit.' Maar op een gegeven moment kom je tot de conclusie dat je niet alles kunt oplossen. Of misschien wel, maar dan niet nú. In die zin is de hele toeslagenaffaire een wake-upcall geweest voor de uitvoeringsorganisaties van de overheid", zegt de IND-directeur in Trouw.

Maas heeft er vertrouwen in dat ze met staatssecretaris Van der Burg kan bespreken wat er wel en niet mogelijk is bij de IND. "Ik vraag me weleens af wat we nog kunnen vragen van een medewerker. Wat medewerkers moeten vragen en vastleggen, is tot in detail geregeld."

