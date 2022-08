NOS Nieuws • vandaag, 14:57 Opvangcentra moeten vaker nee verkopen aan jonge dak- en thuislozen Sümeyye Ersoy

Sümeyye Ersoy



Opvangcentra kunnen jonge dakloze mensen niet altijd helpen, omdat er te weinig plek is. Dat is niet alleen zo in de grote steden in de Randstad: van Groningen tot Twente en van Flevoland tot aan Noord-Brabant is er sprake van een toenemend aantal mensen dat zich meldt. Dat blijkt uit cijfers die NOS Stories heeft opgevraagd bij tientallen opvangcentra in het hele land.

"Wij merken dat meer mensen een beroep doen op de opvang dan dat er plekken zijn", zegt Rina Beers van brancheorganisatie Valente. En ook bij Kwintes, een organisatie met meerdere opvangplekken over het hele land, zien ze dat er niet altijd plek is.

Een locatie uit Brabant geeft aan standaard wachtlijsten te hebben tot zes weken. In Almere zien ze een flinke toename. Daar werden ze voorgaande jaren twee tot drie keer per week gebeld of ze plek hadden voor een jongere, maar dat is verdrievoudigd.

NOS Stories sprak met de broers Jerémy en Roëll, die vorig jaar thuisloos raakten:

2:19 Jerémy en Roëll vluchtten het huis uit

Mogelijk speelt corona een rol bij de toename. "Mensen verbleven meer thuis, wat de kans op escalerende situaties deed groeien waardoor jongeren sneller uit huis zijn gezet. Daarnaast lijkt het aannemelijk dat de jongeren minder makkelijk tijdelijk bij iemand konden slapen vanwege besmettingsgevaar en weinig ruimte in tijden van de lockdowns", zegt een woordvoerder van een opvangcentrum in de regio Twente.

Speciale opvangcentra voor jongeren

Jongeren vanaf 18 jaar moeten zelf een beroep doen op hulp. "De jeugdzorg moet ervoor zorgen dat minderjarigen veilig opgroeien. Maar als je 18 bent en zelf aan de bel moet trekken, maakt het dat een stuk lastiger. Veel jongeren weten niet waar ze terechtkunnen", zegt Beers van opvangorganisatie Valente.

Vorig jaar waren er volgens de cijfers van het CBS 32.000 daklozen in Nederland, onder wie duizenden jongeren. Het totaal aantal daklozen ligt waarschijnlijk nog hoger. Daklozen ouder dan 65 en ongedocumenteerden komen niet voor in de cijfers. En ook minderjarige dak- en thuislozen worden niet meegeteld.

Het Leger des Heils onderschrijft dat. "Jongeren zouden veel intensiever geholpen en begeleid moeten worden", zegt een woordvoerder. "Je komt sneller in de problemen wanneer je jong bent en geen kennis hebt over waar je heen kunt. Schulden opbouwen en te maken krijgen met verslavingen staan dan om de hoek en je leven op rit de krijgen wordt dan al helemaal lastig."

Er is ook vraag naar speciale opvangcentra voor jongeren. Zo zegt een woordvoerder van de gemeente Hoorn dat een reguliere nachtopvang niet altijd de juiste plek voor hen is. "We willen zo min mogelijk jongvolwassenen onderbrengen in de nachtopvang, veel cliënten daar gebruiken middelen. En jongvolwassenen zijn kwetsbaar en niet altijd bestand tegen groepsdruk."

Niet veilig

"Wij wilden in eerste instantie ook niet naar een opvang", zegt de 18-jarige Roëll. Hij vluchtte met zijn tweelingbroer toen ze 17 waren het huis uit, omdat het er niet veilig was. De broers waren bang voor waar ze terecht zouden komen en verzwegen daarom lang wat er thuis speelde.

"We hielden het voor onszelf, we dachten in grotere problemen te komen als we weg zouden gaan." Inmiddels hebben ze samen een kamer in een crisisopvang. "Het is hier nu ook niet altijd even fijn, maar achteraf gezien zijn we blij dat we niet meer bij onze ouders leven."