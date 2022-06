Kabinet hoopt dakloze te helpen met echt 'huis', geen stretcher

Daklozen moeten voortaan zo snel mogelijk een eigen woonplek krijgen. Het kabinet denkt dat het aanbieden van een vaste woning de meest effectieve methode is om dakloosheid te bestrijden. Nu krijgen daklozen vooral tijdelijk onderdak in opvanghuizen, zoals bijvoorbeeld het Leger des Heils.

Staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid wil van deze aanpak af en spreekt in zijn plan Aanpak dakloosheid over een "fundamenteel andere kijk". "In plaats van op een stretcher te slapen en van opvang naar opvang te gaan, is het veel beter om meteen een plek te hebben en vandaar uit te herstellen", aldus staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Hij denkt dat daklozen hun financiële, psychische en andere problemen gemakkelijk vanuit een vaste woonplek kunnen aanpakken. "Het is beter dan van hot naar her te verhuizen."

Campings

Er zijn in Nederland zo'n 32.000 geregistreerde daklozen, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daklozenorganisaties denken dat het er veel meer zijn. Ook jongeren die met ruzie thuis zijn weggegaan en tijdelijk op de bank slapen bij vrienden, vallen in principe onder de categorie daklozen. Net als ouders die bij de scheiding het huis zijn kwijtgeraakt of mensen die wel een baan hebben, maar hun woning zijn kwijtgeraakt door huur-of hypotheekachterstand. Het gaat hier om economische daklozen, ook wel thuislozen, die in auto's en campings slapen, maar ook 's avonds aankloppen bij de opvang voor een droge slaapplek.

Er wordt al jaren gesproken over een betere aanpak van dakloosheid en de vorige staatssecretaris Blokhuis beloofde in 2020 om 10.000 extra woonplekken met begeleiding te realiseren. Uit het plan van de nieuwe staatssecretaris Van Ooijen wordt niet duidelijk of dit aantal gehaald is. Wel staat in de brief aan de Tweede Kamer dat "veel gemeenten hard werken" aan succesvolle projecten. Hij is blij dat het kabinet nu niet "bij nul" moet beginnen.

Jong gezin

Op dit moment is er een woningtekort van bijna 279.000 woningen en dat zal tot 2024 alleen maar oplopen. Van Ooijen erkent dat het gebrek aan woningen zijn voorgestelde bestrijding van dakloosheid moeilijker uitvoerbaar maakt. Gemeenten zullen liever een schaarse, betaalbare woning, toewijzen aan een starter of jong gezin, dan aan een dakloze.

Van Ooijen heeft zijn hoop gevestigd om de bouw van nieuwe sociale woningbouw de komende jaren ."Het is een langjarig plan tot 2030 en dan is er tijd om nieuwe huizen te bouwen." Ook heeft dit kabinet er meer geld voor uitgetrokken: 65 miljoen euro per jaar. Bij het vorige kabinet was er een totaal budget van ongeveer 200 miljoen euro.

De VWS-staatssecretaris hoopt dat het aantal daklozen over acht jaar is opgelost. "Uiteindelijk hopen we op nul terecht te komen, misschien wel in 2030." Voor dakloze EU-arbeidsmigranten worden een ander plan gemaakt en dat wordt binnenkort bekendgemaakt.