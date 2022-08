FC Utrecht baalt van rellen na wedstrijd tegen SC Cambuur: 'Absolute schande'

Het bestuur van FC Utrecht is woedend over de supportersrellen die gisteren uitbraken na de thuiswedstrijd tegen SC Cambuur. Een beveiliger van FC Utrecht raakte daarbij gewond. Ook werd de ME bekogeld met stenen.

FC Utrecht speelde gisteren de eerste thuiswedstrijd van het seizoen, maar de ploeg van de nieuwe trainer Henk Fraser kwam tegen Cambuur niet verder dan 0-0. Het is volgens RTV Utrecht voor het eerst sinds 2016 dat het FC Utrecht niet is gelukt de eerste wedstrijd van het seizoen op eigen veld te winnen.

Na de wedstrijd braken rellen uit, waarbij de ME buiten het stadion ingreep. "Een absolute schande, het gedrag van een aantal mensen na afloop van de wedstrijd", aldus algemeen directeur Thijs van Es. "Ik noem het bewust geen supporters, want dit heeft in niets met support of onze club te maken." Ook burgemeester Dijksma spreekt schande van de rellen.