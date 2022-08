ANP

NOS Nieuws • vandaag, 16:36 Weer moeten enkele honderden asielzoekers bij Ter Apel buiten slapen

Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel moeten aankomende nacht enkele honderden mensen buiten slapen. Volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is er voor vandaag geen zicht op doorstroom vanuit Ter Apel, zowel bij de reguliere als crisisnoodopvang. "De situatie is zeer zorgelijk."

Doordat de doorstroom klem zit moeten vanavond een paar honderd mensen op het grasveld slapen. Volgens de woordvoerder is er ook geen zicht op opvang. Eerder heeft het COA nog hotelkamers kunnen boeken, maar dit is voor vanavond ook niet meer mogelijk.

Vrijwillig buiten geslapen

Vannacht sliepen er ongeveer veertig mensen buiten. Volgens het COA deden ze dit vrijwillig en niet omdat er geen plek meer was. "Niet iedereen maakt gebruik van de mogelijkheid om mee te gaan naar de crisisnachtnoodopvang of om op stoelen in het aanmeldcentrum te slapen. Sommige mensen voelen zich minder slecht als ze buiten blijven slapen."

Bij het aanmeldcentrum is het al maandenlang overvol, schrijft RTV Noord. Er is daardoor geregeld geen opvangplek voor mensen die hun aanmeldprocedure moeten doorlopen. Al eerder sliepen veel mensen gedwongen buiten op het grasveld bij het aanmeldcentrum omdat er te weinig bedden waren. In de nacht van 16 op 17 juli waren dat tussen de 250 en 300 asielzoekers.

Waarom is het totale chaos in Ter Apel? NOS op 3 legt het uit in deze video:

10:58 Waarom het totale chaos is in Ter Apel