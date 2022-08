Rijk wil zelf bestemming voor azc kunnen aanwijzen als gemeenten dat weigeren

Het gaat om locaties die al eigendom zijn van de Rijksoverheid. Het kabinet wil de maatregel in eerste instantie gebruiken voor twee nieuwe opvanglocaties die samen duizend opvangplekken hebben. Het is niet duidelijk waar deze moeten komen.

Als een locatie geschikt is voor een asielzoekerscentrum maar niet de juiste bestemming heeft, moet de gemeente dat nu nog zelf aanpassen. Maar dat gebeurt volgens het kabinet te weinig. Het kabinet wil daarom dat het Rijk voortaan zo'n vergunning kan regelen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kan het gebouw dan kopen en geschikt kan maken voor de opvang van asielzoekers.

Tegelijkertijd concluderen zij dat er sprake is van een "stevige crisis" in de asielopvang en dat er iets moet gebeuren om te voorkomen dat nog meer asielzoekers de komende tijd bij aanmeldcentrum Ter Apel buiten moeten slapen.

In de hoop sneller aan de beurt te komen kiezen sommige asielzoekers ervoor om buiten het centrum in Ter Apel te blijven slapen:

Daarnaast moet in het wetvoorstel worden verankerd dat gemeenten een "wettelijke opvangtaak" krijgen. "Ook wanneer lokaal bestuurlijk draagvlak ontbreekt", schrijven Van der Burg en De Jonge.

Twee locaties in beeld

Volgens de bewindslieden zijn er momenteel dus twee locaties in beeld waar samen zo'n duizend asielzoekers opgevangen kunnen worden. Daarover wordt al overlegd met de desbetreffende gemeenten, maar dat gaat volgens het kabinet niet snel genoeg.

"Het kabinet is echter van mening dat, gezien de tijdsdruk en de hoogst precaire situatie, van uitstel of afstel ditmaal geen sprake kan zijn", schrijven Van der Burg en De Jonge.

Het kabinet kijkt daarnaast ook naar andere panden van het Rijk die mogelijk in aanmerking komen. Ook zijn twee cruisesschepen aangekocht waarop ongeveer duizend asielzoekers opgevangen kunnen worden. In september moet het eerste schip in gebruik worden genomen.