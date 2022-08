ANP

NOS Nieuws • gisteren, 23:04 Kabinet wil nog eens 5600 crisisopvangplekken in hele land voor asielzoekers

Het kabinet verzoekt de veiligheidsregio's om nog eens ruim 5600 extra crisisnoodopvangplekken te realiseren voor asielzoekers. Die plekken komen boven op de 5500 extra crisisopvangplekken die eerder gevraagd werden, waarvan er nu 5000 gerealiseerd zijn.

Aanleiding is volgens staatssecretaris Van der Burg (Asiel) dat het moeizaam is om statushouders te huisvesten en de keten daarom verstopt zit. Bovendien is de instroom van asielzoekers nog altijd hoog.

Het kabinet wil daarom ook dat lege opvangplekken voor Oekraïners de komende tijd benut worden voor noodopvang van reguliere asielzoekers.

"We snappen dat we hiermee nogal wat vragen aan de veiligheidsregio's. Zeker omdat er op veel plekken al zoveel inspanningen zijn geleverd om asielzoekers en vluchtelingen op te vangen", zegt een woordvoerder van de staatssecretaris. "Maar het is nu echt nodig om te voorkomen dat er mensen op straat slapen."

Structurele besluiten

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen, wil als voorzitter van het Veiligheidsberaad nog niet inhoudelijk reageren namens de veiligheidsregio's. Een woordvoerder zegt dat het overleg erover nog gaande is en hij wil wachten tot er meer duidelijkheid is.

De veiligheidsregio's zeiden eerder juist te vinden dat het kabinet zo snel mogelijk structurele besluiten moet nemen over het asielbeleid in Nederland. Dat is de boodschap van de 25 burgemeesters die vanavond in het Veiligheidsberaad bij elkaar kwamen.

Het gaat dan onder meer over het uitzetbeleid van vreemdelingen die niet in Nederland mogen blijven en over het versterken van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Als daar geen knopen over worden doorgehakt, loopt de opvang van vluchtelingen nog verder vast dan nu het geval is, aldus de burgemeesters.

"De veiligheidsregio's hebben nu 5000 van de ruim 5500 extra gevraagde noodopvangplaatsen gerealiseerd. Maar de situatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is nog steeds onmenselijk en onwenselijk. En de langetermijnvisie is er nog niet", zei voorzitter Bruls eerder.

Geen taak van gemeenten

De burgemeesters zeiden eerder dat ze hooguit tot 1 oktober wilden meewerken aan extra crisisnoodopvang, omdat dat eigenlijk geen taak van gemeenten is maar van het Rijk.

De staatssecretaris belooft snel verder te praten over de crisisopvang binnen het kabinet, met de veiligheidsregio's en de gemeenten.