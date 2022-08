Jarenlange celstraffen voor leden criminele Curaçaose bende

Vier leden van de criminele bende No Limit Soldiers (NLS) zijn op Curaçao veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. De vier maakten sinds 2015 deel uit van de organisatie, die bekendstaat om onder meer drugscriminaliteit, geweldsdelicten en witwassen. In 2013 vermoordden leden van de bende de populaire Curaçaose politicus Helmin Wiels.

De vier leden die nu zijn veroordeeld zaten toen nog niet bij de criminele groep, maar een van hen is volgens de rechter wel betrokken bij onder meer het uitlokken van een moordaanslag op het Franse deel van Sint-Maarten. Deze Robere L. moet een celstraf van veertien jaar uitzitten. Volgens de rechter is ook bewezen dat de 42-jarige L. in totaal 200 kilo cocaïne vanuit het Caribisch gebied naar Frankrijk heeft gesmokkeld.