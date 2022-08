EPA

Marcus Mumford zingt over eigen seksueel misbruik als kind: 'Heel dapper van hem'

De Britse zanger Marcus Mumford werd toen hij zes jaar oud was seksueel misbruikt, vertelde hij woensdag in een interview met GQ. In het nummer Cannibal zingt hij hier openhartig over. Volgens experts kan dit ook andere mannen helpen te praten over seksueel misbruik in hun verleden, wat nog altijd als een taboe wordt gezien.

"Het is zo dapper dat iemand dit überhaupt doet", zegt Sabine Meulenbeld, medeoprichter van stichting Seksueel Welzijn Nederland. "Jongens en mannen zijn stoer en zelfredzaam, dat zijn de mythes waarin mannen en jongens marineren. Dus het is dapper dat Mumford dat stigma probeert te ontstijgen."

"We weten dat mannen veel meer moeite hebben te spreken over seksueel geweld en misbruik dan vrouwen", zegt Karlijn de Blécourt, specialist gender en seksualiteit bij Rutgers. "Maar mannen maken dit ook mee en kunnen hier net zo goed een trauma van krijgen."

Hoewel Mumfords tekst uitzonderlijk expliciet is, zongen of spraken meer artiesten recent over hoe ze op jonge leeftijd seksueel werden misbruikt. Zo vertelde Gloria Estefan seksueel misbruikt te zijn door een familielid op negenjarige leeftijd en ook de zangeressen Demi Lovato en Sia spraken onlangs over hun traumatische seksuele ervaringen als kind. Rapper en acteur Common onthulde in zijn autobiografie Let Love Have The Last Word uit 2019 dat hij als tienjarig kind misbruikt werd.

Mumford, die bekend werd als leadzanger van de band Mumford & Sons, vergelijkt de dader in het nummer Cannibal met een kannibaal. "Ik kan je nog steeds proeven, en dat haat ik. Het was geen keuze die het brein van een kind kan maken en dat wist je", zingt de Brit. "Je nam het eerste stukje van mij en je at het rauw op. Je viel het aan met jouw tanden en jouw lippen als een kannibaal. Jij fucking dier."

Volgens Meulenbeld, die zelf mensen behandelt die seksueel zijn misbruikt, denken alle slachtoffers "op de een of andere manier" dat het misbruik hun schuld is en voelen ze zich alleen. Zij verwijst bij behandelingen dan ook af en toe naar interviews die beroemdheden hebben gegeven over hun ervaringen met misbruik of liedjes hierover. "De liedtekst van Mumford is explicieter dan wat ik eerder heb gehoord". En dat is in dit geval positief, stelt zij. "Hoe explicieter je iets maakt, hoe meer je iemand in de gelegenheid stelt om zich daaraan te spiegelen, dus hoe herkenbaarder het wordt."

Mumford sprak dertig jaar niet over het misbruik. Hij noemt de naam van de dader niet, maar vertelt aan GQ dat het "niet gaat om een familielid, en ook niet om iemand uit de kerk, zoals mensen misschien denken".

Op andere nummers op zijn aankomende soloalbum vertelt de artiest over het verwerken van dit trauma. Zo zingt hij in het nummer Grace over het gesprek dat hij met zijn moeder had over het misbruik.

Volgens De Blécourt kunnen de nummers ook "een oproep aan iedereen zijn om niet zo hard te oordelen over mannen als het op hun kwetsbaarheden aankomt". "Dat het breder bespreekbaar wordt en dus niet alleen onder mensen die het hebben meegemaakt."

Meer dan 800 gevallen van seksueel misbruik van minderjarigen Hoeveel kinderen in Nederland jaarlijks slachtoffer van seksueel misbruik zijn, is lastig vast te stellen, maar jaarlijks worden meer dan 800 gevallen geregistreerd, blijkt uit cijfers van het CBS. Uit voorlopige cijfers blijkt dat er 2021 920 geregistreerde gevallen waren. Dat is ongeveer gelijk aan de voorlopige cijfers uit 2020 (910 gevallen). In 2019 waren er 1.015 gevallen.

De Blécourt benadrukt dat het goed is dat er door Mumford en initiatieven van het Centrum Seksueel Geweld meer aandacht is voor geweld voor seksueel geweld tegen jongens (en mannen). "Want uiteindelijk wil je dat ieder kind zich veilig voelt om zijn of haar verhaal te delen. Het verhaal van Mumford helpt erbij om te laten zien hoe heftig dit is, hoe impactvol."

Het soloalbum Marcus Mumford van Marcus Mumford verschijnt op 16 september.