Zwolle haalt omgekeerde vlaggen weg vanwege herdenking Japanse bezetting

Met de omgekeerde vlag uiten boeren en sympathisanten hun onvrede over het kabinet. Tot nu toe liet de gemeente de vlaggen hangen, tenzij de verkeersveiligheid in het geding was, schrijft RTV Oost. "Zwolle hecht waarde aan het recht van betogen, maar de vlaggen hebben nu hun functie gehad", schrijft de gemeente over het weghalen van de vlaggen.