NOS Nieuws • vandaag, 11:15 Zuid-Holland gaat boerenprotestvlaggen en spandoeken verwijderen

Vlaggen en spandoeken die in Zuid-Holland zijn opgehangen uit protest tegen het stikstofbeleid van de overheid worden verwijderd. Een deel ervan is al verwijderd door de provincie, omdat ze een direct gevaar vormden of op een hinderlijke plek hingen.

De eerste afgescheurde vlag is al op een auto terechtgekomen en daarom is het volgens de provincie tijd voor maatregelen. "Hoe langer de vlaggen en spandoeken blijven hangen, hoe groter de kans dat deze op enig moment losraken en daarmee een gevaar zijn voor de verkeersveiligheid."

Gedeputeerde Frederik Zevenbergen (VVD) zegt dat demonstreren een groot goed is in Nederland, maar dat het recht wel grenzen kent. "Waar de veiligheid van anderen in het geding komt, waar het eigendom van een ander zonder toestemming wordt gebruikt, stopt dit recht", stelt de provincie.

De mensen die de vlaggen en spandoeken ophingen is nu gevraagd om ze weer te verwijderen. Ze krijgen daar tot 5 augustus de tijd voor. "De vlaggen en spandoeken die na deze datum nog hangen worden verwijderd." De kosten daarvoor lopen op tot tienduizenden euro's.

Om de vlaggen weg te halen moeten nog bedrijven worden gezocht die dat gaan doen. Daarom is 5 augustus gekozen als datum waarop ze verwijderd worden. Een andere reden is dat de provincie mensen de tijd wil geven om hun eigendommen terug te halen.

Blauwe baan bovenaan

De omgekeerde Nederlandse vlaggen hangen door het hele land aan lantaarnpalen, langs snelwegen en achter op vrachtwagens. Het is een steunbetuiging aan de boeren en een symbool van verzet geworden tegen de stikstofmaatregelen.

In de gemeente Nieuwkoop, in Zuid-Holland, wordt al een tijdje geklaagd over de vlaggen. De gemeente Hoogeveen verwijderde twee weken terug vlaggen maar na ophef die daardoor ontstond is besloten om ze te laten hangen.

Niet iedereen is blij met de vlaggen die overal hangen:

1:51 De omgekeerde NL'se vlag als protest: 'schandalig' of 'goede actie'?

Vandaag waren er opnieuw boerenacties langs snelwegen. Rijkswaterstaat meldt dat er tientallen blokkades zijn op de A1, de A12, de A28, de A30, de A35 en de A50. Op verschillende plaatsen is er mest, hooi of afval gestort en is brand gesticht.

Een aantal wegen is volledig geblokkeerd. Het opruimen is in volle gang. De acties gaan te ver, zegt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Rijkswaterstaat spreekt van een zeer onwenselijke situatie.