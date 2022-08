Verbreding snelweg A4 (voorlopig) van de baan vanwege stikstof

De verbreding van de A4 tussen knooppunt Burgerveen en Leidschendam is voorlopig van de baan. Volgens Rijkswaterstaat is het project stopgezet vanwege stikstof en een personeelstekort. "Niet eerder dan 2025 zal het project weer worden opgestart", aldus Rijkswaterstaat.

'Project wordt zorgvuldig afgebouwd'

In een brief aan onder meer de gemeenteraad van Leiden schrijft Rijkswaterstaat dat het project op korte termijn "zorgvuldig wordt afgebouwd". Volgens Rijkswaterstaat is er wel de intentie om het proces na 2025 weer op te starten. "Maar daar is nu nog niets over te zeggen", laat een woordvoerder aan de regionale omroep weten.