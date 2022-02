'Schrap plannen tweede Kaagbaan Schiphol voor woningbouw'

Het stuk grond dat gereserveerd is voor de tweede Kaagbaan van Schiphol moet worden vrijgegeven voor ander gebruik. Dat vindt D66 in de Tweede Kamer.

Kamerlid Boucke: "Als je realistisch bent kun je je afvragen of groei van Schiphol überhaupt mogelijk is. De problemen met onze natuur, het klimaat en de geluidsoverlast zijn te groot. Dus een extra landingsbaan is niet aan de orde."

De overheid heeft het gebied ten noorden van het dorp Rijsenhout, gemeente Haarlemmermeer, tot 2024 gereserveerd voor de aanleg van een nieuwe start- en landingsbaan die parallel loopt aan de Kaagbaan.