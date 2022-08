Ahold Delhaize brengt bol.com toch nog niet naar de beurs

De omzet bij bol.com was in het tweede kwartaal van dit jaar iets lager dan in dezelfde periode vorig jaar, 2,1 procent minder. Een jaar eerder lag de omzet bij bol.com hoog vanwege de coronacrisis. Veel mensen bestelden toen producten online.

Boodschappen

Bij moederbedrijf Ahold Delhaize steeg de omzet in het afgelopen kwartaal naar 21,4 miljard euro. Vooral in de Verenigde Staten verkocht het bedrijf meer.

Onderaan de streep bleef 603 miljoen euro winst over, ten opzichte van 540 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar.

Onderzoeksbureau GfK berekende dat een gemiddeld gezin 18,5 procent meer kwijt is aan boodschappen. Dat is gemiddeld in negen supermarktketens, niet specifiek bij Albert Heijn. Voor een gezin zou dat neerkomen op 1500 euro meer per jaar.