Beursgang van snelgroeiend Bol.com moet moederbedrijf helpen

Negen jaar geleden kocht Ahold Delhaize webwinkel Bol.com voor 350 miljoen euro. Nu is de verwachting dat de omzet dit jaar alleen al bijna vijftien keer hoger uitkomt: op 5,5 miljard euro. Het laat de enorme groei zien die het e-commerceplatform de afgelopen jaren - zeker in de coronatijd - heeft doorgemaakt. Het moederbedrijf vindt het inmiddels tijd voor de volgende stap: een beursgang.

Als alles goed gaat - de slag om de arm die men nou eenmaal maakt bij de aankondiging van een voorgenomen beursgang - krijgt de dochteronderneming in de tweede helft van 2022 een notering op het Damrak. Vragen als hoeveel geld het concern hoopt op te halen en wat de beurswaarde zou kunnen zijn, blijven vooralsnog onbeantwoord.

Het geld dat met de beursgang wordt opgehaald, zal worden gebruikt om verder te groeien. Het kan dan gaan om groei in de Benelux, maar ook in andere landen waar het concern actief is, zoals de VS.

'Niet verrassend'

"De aankondiging is niet heel verrassend, er wordt al behoorlijk lang op aangedrongen", zegt Nico Inberg van beleggersplatform De Aandeelhouder. Hij wijst erop dat het aandeel van het moederbedrijf vrij laag werd gewaardeerd. "Dus dan is het zaak om de koers omhoog te krijgen. Bij een hogere beurswaarde ben je minder snel een overnameprooi en kun je sneller zelf bedrijven overnemen."

In de Twinkle100, een jaarlijkse lijst van de grootste webwinkels in Nederland, staan Bol.com én Albert Heijn allebei in de top-3: