Coolblue toch niet naar de beurs, 'investeerders zijn terughoudend'

Webwinkel Coolblue gaat voorlopig toch nog niet de beurs op. Volgens oprichter Pieter Zwart leidt de huidige onzekerheid op de financiële markten ertoe dat "investeerders terughoudend zijn bij beursgangen in de e-commerce".

Zwart maakte 1 oktober bekend deze maand nog de beurs op te willen. De winst had hij dan willen inzetten om verdere 'geografische' groei te bekostigen. Dat gaat dus voorlopig niet gebeuren.

"Als grootaandeelhouders blijven we doen waar we goed in zijn, aandelen houden", zegt Zwart in een videoverklaring. Hij heeft het "volste vertrouwen" dat zijn bedrijf op de juiste koers zit. Zwart zegt er niet bij wanneer Coolblue dan wel naar de beurs gaat.