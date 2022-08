Weer miljardensteun VS naar Oekraïne, ook uitgebreid wapenpakket 

De Verenigde Staten hebben opnieuw een militair en financieel steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Amerikaanse regering belooft een miljard dollar aan wapens en munitie te sturen. Ook krijgt Oekraïne via de Wereldbank nog eens 4,5 miljard dollar aan financiering vanuit de VS.

Salvo aan raketten

Bij de nieuwe levering aan wapens en munitie zitten duizenden artilleriegranaten, mortiersystemen en andere munitie. Volgens de VS gaat het om de grootste levering aan wapens en munitie tot nu toe. Er worden ook raketten voor Himars-raketsystemen geleverd. In juni werden deze geavanceerde raketsystemen zelf geleverd aan Oekraïne.

5 miljard per maand tekort

Met deze twee toezeggingen heeft de VS in totaal bijna 9 miljard dollar aan militaire hulp gegeven sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne. De Oekraïense overheid schat dat het land per maand 5 miljard dollar tekortkomt door sterke economische teruggang en dalende belastinginkomsten als gevolg van de oorlog.